Azmoun: “Non vedo l’ora di vivere la meravigliosa atmosfera del derby”

Il neo attaccante della Roma Sardar Azmoun era presente oggi all’Ippodromo Capannelle di Roma per la manifestazione ippica dello sceicco proprietario del Manchester City Mansour. Il giocatore iraniano, a margine dell’evento, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sono un grande appassionato di cavalli. Il mio paese è famoso per le corse, mio nonno, poi mio padre e mio zio, tutti grandi amanti dell’ippica e adesso io mi ritrovo proprietario di 52 cavalli in Iran e in Australia. Oggi sono molto contento di essere qui, ho scoperto questo meraviglioso posto che è l’Ippodromo Capannelle e non vedo l’ora di vivere la meravigliosa atmosfera del derby. Io sicuramente ci sarò. Adesso il prossimo obiettivo potrebbe essere possedere un cavallo anche qui in Italia. E se dovessi restare a giocare nella Roma, chissà…”.

Foto: Twitter Roma