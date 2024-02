Azmoun: “De Rossi è stato la scelta giusta. Mi piace il senso di unione che ha creato”

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club giallorosso, Serdar Azmoun, ha così parlato dell’arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa: “La cosa che sorprende di più di De Rossi è che vederlo da fuori, da calciatore, sembrava un vero combattente, che in campo non si risparmiava mai, con grinta. Vederlo tutti i giorni, con i suoi modi gentili, con quel cuore gentile, è bellissimo ed è altrettanto bello averlo come allenatore. È stata la scelta giusta. E, se posso aggiungere, mi piace questo feeling in generale che si è creato. Questo senso di unione. La proprietà, Souloukou,, i nostri dirigenti, sono sempre vicini alla squadra. È un qualcosa che ci aiuta fa sì che sia più facile raggiungere i risultati che stiamo ottenendo ora”.

