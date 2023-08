Azmoun: “Arrivo in uno dei club più prestigiosi del panorama internazionale”

Sardar Azmoun ha parlato ai canali ufficiali della Roma: “È difficile descrivere le emozioni che sto provando adesso, arrivo in uno dei club più prestigiosi del panorama internazionale e sarebbe un sogno poter vincere un titolo con questa maglia. Lo scorso anno ebbi modo di scendere in campo all’Olimpico, nella mia carriera non ho mai visto tifosi così appassionati. Ora non vedo l’ora di poter lottare per loro e per gli obiettivi che abbiamo di fronte”.

Foto: Twitter Roma