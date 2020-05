Azmoun allo scoperto: “Napoli? Voglio una nuova sfida al più presto. I due club…”

Il nome di Sardar Azmoun (dopo quanto vi abbiamo raccontato) è sempre in bella evidenza nella lista per l’attacco del Napoli: il club azzurro (che segue con attenzione anche Osimhen, anche lui extracomunitario) ha promosso l’iraniano classe ’95 dello Zenit, un profilo duttile (può giocare anche come esterno offensivo) e che dunque non sarebbe il sostituto di Milik, sul quale presto la società partenopea dovrà fare chiarezza. Intanto, lo stesso Azmoun nelle ultime ore è uscito allo scoperto parlando così alla tv di stato iraniana: “Voci di offerte dall’estero per me? Vedo ciò che dicono i media, ma io ho un contratto con lo Zenit e al momento sono concentrato sulla squadra, nella speranza che vada tutto per il meglio. Un mio trasferimento in Serie A al Napoli? Milito nel campionato russo da otto anni ed ho acquisito una buona esperienza, adesso vorrei cimentarmi in una nuova sfida e spero che questa sfida inizi al più presto. Non posso dire nulla nello specifico perché ho ancora un contratto di due anni con lo Zenit. Dovrebbero parlarne i due club”.

Foto: Twitter ufficiale Zenit