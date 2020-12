AZ, l’inatteso esonero di Slot potrebbe essere legato a una trattativa nascosta col Feyenoord

L’esonero di Arne Slot dalla panchina dell’AZ Alkmaar ha sorpreso davvero tutti, visti gli ottimi risultati ottenuti sul campo finora. Ma forse la spiegazione alla base di questa decisione è una trattativa con il Feyenoord per succedere a Dirk Advocaat in panchina, della quale Slot non avrebbe avvisato l’AZ.

Così riportano dai Paesi Bassi, in particolare secondo NH Nieuws, questa mattina Slot era al centro tecnico per l’allenamento odierno quando gli è stato comunicato l’esonero.

Foto: Twitter ufficiale AZ