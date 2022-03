AYHAN, LA PRIMA VOLTA NON SI SCORDA MAI

Il Sassuolo ha regolato ieri lo Spezia per 4-1, in una serata storica per Domenico Berardi, alla 100a rete in Serie A, ma anche per il difensore Kaan Ayhan, autore del 3-1. Per il centrale turco, si tratta della prima rete in Serie A dopo 36 presenze con la maglia neroverde.

Un acquisto importante, fatto da Carnevali, nell’estate 2020, vista l’esperienza del calciatore, in particolare in Germania.

Ayhan infatti nasce a Gelsenkirchen nel novembre 1994. Ha fatto tutta la trafila nelle giovanili della squadra della sua città, lo Schalke 04, con cui era riuscito ad arrivare anche in prima squadra. Considerato un ragazzo prodigio, viene fatto esordire a soli 19 anni in prima squadra, nel 2013, nella gara di Bundesliga contro l’Augusta.

Trascorre 3 anni allo Schalke, ottenendo 31 presenze in Bundesliga, segnando anche un gol. Passa nel 2016 in prestito all’Eintracht Francoforte, dove però giocherà pochissimo, solo due partite.

Nell’estate 2016, viene ceduto al Fortuna Düsseldorf.

Per lui 4 anni con il Fortuna, dove riesce a dimostrare le sue qualità, giocando ben 118 gare, segnando anche 8 gol in 4 anni.

Il 16 agosto 2020 si trasferisce a titolo definitivo al Sassuolo. Esordisce con i neroverdi il 20 settembre successivo, subentrando nel recupero finale a Filip Đuričić nella partita col Cagliari, pareggiata per 1-1. Il 18 marzo 2022 segna il suo primo gol in serie A nella partita Sassuolo-Spezia 4-1, in una soddisfazione importante, che premia la sua continuità di rendimento in queste stagioni.

Ayhan è un difensore centrale, ma è in grado di giocare anche da terzino o da mediano, ruolo quest’ultimo che ha svolto con il Fortuna Dusseldorf.

Ayhan ha un passato anche curioso per quanto riguarda la Nazionale. Inizia con la Nazionale Under-17 tedesca dove ha giocato nel 2011, i campionati mondiali ed europei di categoria.

Sceglie, poi, all’improvviso, di passare alla Nazionale turca.

L’11 ottobre 2013 ha invece esordito con la Nazionale Under-21 della Turchia, nella gara valevole per le qualificazioni agli Europei Under-21 del 2015.

Il 31 agosto 2016 debutta con la nazionale maggiore turca nell’amichevole pareggiata 0-0 contro la Russia. Con la Nazionale turca 45 presenze e 4 gol per il difensore del Sassuolo.

Gol che ora è arrivato anche in Serie A per lui, dopo un anno e mezzo. Una soddisfazione importante, perché la prima volta non si scorda mai.

