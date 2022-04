Ayhan: “Dobbiamo andare a Napoli per vincere, contro le big abbiamo fatto sempre bene”

Kaan Ayhan, difensore del Sassuolo, è stato intervistato da Nero&Verde, come apprendiamo da sassuolonews.net: “Non siamo un grandissimo club come gli altri ma quando si vede giocare il Sassuolo c’è qualità. Abbiamo fatto grandi partite contro la Juve, contro le altre big, abbiamo fatto bene secondo me.

Abbiamo fatto vedere che possiamo giocare allo stesso livello delle big. Dobbiamo andare a Napoli per vincere, dobbiamo giocare per vincere, probabilmente non ci cambia tanto vincere o perdere ma sono partite importanti“.

Foto: Twitter Sassuolo