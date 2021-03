Ayé nella storia del Brescia: in gol per 7 partite consecutive

Momento magico per Florian Ayé. L’attaccante francese conferma il suo straordinario momento di forma e nella sfida contro il Venezia, firma il gol che decide la partita. Non solo una rete importante che leva le rondinelle da acque cattive della classifica, ma un gol che proietta il giovane centravanti francese nella storia del club. Mai nessuno infatti, da Roberto Baggio a Dario Hubner o Andrea Caracciolo, era riuscito ad andare a segno per 7 partite di fila. Ci è riuscito Ayé, con il gol vittoria contro i lagunari, che lo lo proietta anche in doppia cifra.

Foto: instagram personale