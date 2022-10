Avvocato perde 3600 per il gol annullato in Juventus-Salernitana e porta la Lega Serie A in tribunale

Gli strascichi dopo la gara tra Juventus e Salernitana non si sono solo limitati al rettangolo di gioco ma hanno toccato anche altri settori. Fabio Garzi, avvocato appassionato di calcio, ha infatti deciso di portare in tribunale la Lega Serie A a Perugia a causa, come riportato da Il Messaggero, del gol annullato ingiustamente ai bianconeri. Gol, infatti, che ha fatto perdere all’avvocato 3.600€. Il legale ha chiesto i danni alla Lega nazionale professionisti di Serie A e così il 7 dicembre prossimo si terrà l’udienza dinanzi al giudice di pace Cristiana Cristiani in quella circostanza la Lega dovrebbe costituirsi come parte nel processo civile.

