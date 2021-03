Avvocato Lazio: “È l’accertamento di una truffa ai danni del club. Aspettiamo le decisioni della Procura federale”

Il legale della Lazio, Gian Michele Gentile, si è così espresso a La Presse, sull’esito del ricorso della società biancoceleste contro la decisione del giudice sportivo sulla gara con il Torino, in programma lo scorso 2 marzo: “Bisogna leggere le motivazioni. E’ chiaramente l’accertamento di una sorta di truffa operata ai danni della Lazio dove però l’ordinamento sportivo non può fare niente per intervenire sui provvedimenti della Asl. Vediamo adesso la Procura federale che cosa fa. E’ una gravissima motivazione nei confronti del Torino. Adesso ci studieremo bene le carte e poi decideremo se andare avanti. Probabilmente credo che adesso andrà avanti il Torino”.

Foto: Twitter Lazio