Avvocato Ferrero: “E’ in ansia per la Sampdoria. Ha manifestato al gip la sua preoccupazione per le persone che dipendono dalle sue attività”

Pietro Sommella, avvocato di Ferrero, ha riportato al Secolo XIX i dettagli di una telefonata con l’ormai ex presidente blucerchiato: “Ha manifestato la sua voglia di rientrare a casa per poter abbracciare la sua famiglia. Inoltre, ha anche mostrato la sua grande preoccupazione nei confronti di tutte le centinaia di persone che dipendono dalle sue attività, in particolare quelle legate alla Sampdoria, facendo appello alla unità di intenti e alla responsabilità di tutti i dipendenti. Avrebbe voluto poi mandare un messaggio a tutta la squadra per il derby di oggi che, ovviamente, facciamo nostre. Le sue parole esatte sono state: forza ragazzi, ho fiducia in voi!”.

FOTO: Sito Samp