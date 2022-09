Avvio super dell’Udinese, Deulofeu: “Siamo tutti protagonisti. E poi ci si diverte a vincere”

Avvio super dell’Udinese di Andrea Sottil: 13 punti in classifica in e primo posto che dista solo a un punto. Fra i protagonisti dei friulani c’è, sicuramente, Gerard Deulofeu. Lo spagnolo, che in estate sembrava in procinto di passare al Napoli salvo poi restare in bianconero, ha così commentato il momento dei friulani dopo il successo sul Sassuolo: “Quanto valore dobbiamo dare a questa sensazione e a questa mentalità vincente. Si soffre ma si continua e poi ci si diverte a vincere. Tutti siamo protagonisti! Andiamo avanti ancora per la prossima. Vamos!!“.

Foto: Instagram Deulofeu