Avv. Valori su Pogba: “In tutti i contratti è presente una clausola risolutiva per la positività al controllo antidoping”

Continua a tenere banco il caso della positività di Paul Pogba. Ne ha parlato anche l’avvocato Guido Valori, esperto di diritto sportivo e docente all’Università degli studi di Roma “Foro Italico” e alla “Guglielmo Marconi, alla Gazzetta dello Sport: “In tutti i contratti è presente una clausola risolutiva in virtù della quale, qualora un atleta fosse risultato positivo al controllo antidoping, l’accordo lavorativo può essere automaticamente risolto. Le tempistiche? Il rischio esiste, ma in ogni caso non sarà una cosa immediata”.

Poi ha proseguito: “In questo momento, la Juventus non ha ragioni a risolvere il contratto fin da subito dal momento che può attuare la sospensione dello stipendio del giocatore. Penso che aspetterà eventualmente il primo grado di giudizio o comunque la conclusione del procedimento sportivo”.

Foto: Instagram Pogba