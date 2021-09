Avv. Napoli: “Avevamo chiesto il rinvio contro il Leicester se non ci fosse stata la deroga UK”

Mattia Grassani, avvocato dell’SSC Napoli, ha parlato così dell’allarme (poi rientrato) per la trasferta inglese di Koulibaly, Rrahmani, Osimhen e Ospina sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ci siamo interfacciati col governo inglese e abbiamo predisposto delle missive per la UEFA. Sarebbe stato inaccettabile accettare quelle prospettive, la penalizzazione per il Napoli sarebbe stata eccessiva. Avevamo infatti chiesto il rinvio della partita nel caso in cui non ci fosse stata la deroga”.

Foto: Twitter Napoli