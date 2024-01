Avv. Benzema: “Lione? Sarei molto felice, ma al momento Karim non mi ha detto nulla”

Hugues Vigier, avvocato di Karim Benzema, è intervenuto a RMC Sport parlando della situazione del suo assistito, ai ferri corti con l’Al-Ittihad: “Karim ha avuto alti e bassi nella sua vita sportiva e forse questo periodo sarà meno prospero. Si è anche infortunato. È partito per qualche giorno, restando lontano dalla squadra a causa del ciclone ed è tornato in Arabia Saudita. Lo abbiamo visto risorgere dalle ceneri. Se ricordate, non giocava molto al suo arrivo al Real Madrid, poi ne è diventato giocatore imprescindibile. Quando sei a livelli così alti e a un certo punto i tuoi risultati sono un po’ meno buoni, arriviamo subito a dire che sei alla fine della tua carriera”.

Infine, sul Lione: “Devo dire che sarei molto felice di vederlo giocare al Lione, ma al momento non mi ha detto nulla”.

foto: instagram Al Ittihad