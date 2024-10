Avellino, un tifoso lotta in condizioni critiche in ospedale. Il bel gesto della Curva Sud del Benevento

Domenica sera prima di Avellino-Foggia, un tifoso dell’Avellino, di 35 anni, è stato coinvolto in un grave incidente stradale a pochi passi dallo stadio Partenio. Il ragazzo è in gravissime condizioni da ormai 48 ore e lotta tra la vita e la morte. La Curva Sud dell’Avellino, domenica, ha tolto tutti i propri stendardi e striscioni e non ha cantato, per rispetto del tifoso biancoverde. Curva che ieri pomeriggio, davanti all’Ospedale Moscati di Avellino, ha esposto uno striscione in sostegno del tifoso.

Il bel gesto arriva anche da Benevento, tifoseria storicamente rivale di quella avellinese. La Curva Sud del Benevento ha esposto uno striscione, prima della gara di ieri sera con la Juventus Next Gen., rivolto al tifoso avellinese: “Forza Raffaele non mollare”.

Un gesto molto apprezzato, che dimostra come il calcio è fatto anche di queste piccole cose e di rispetto e non solo di violenza.

Foto: Ottopagine