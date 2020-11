Avellino: un caso di positività al Covid-19 negli ultimi test

A un giorno dalla sfida contro la Paganese è stata riscontrata una positività all’interno del club irpino.

Ecco il comunicato ufficiale:

“L’Us Avellino 1912 comunica che, nel rispetto del protocollo federale anti Covid-19, nella giornata di lunedì 9 Novembre il gruppo squadra è stato sottoposto al trentesimo ciclo di tampone nasofaringeo, il quale ha dato esito positivo per un elemento del gruppo squadra. Si tratta di un asintomatico, che sta bene ed è stato posto immediatamente in isolamento alla notizia della positività. Successivamente ha approfondito con test di conferma molecolare, il quale ha confermato l’esito.

I restanti componenti del gruppo squadra sono risultati tutti negativi al test di lunedì 9 novembre. Nella mattinata di domani, prima della partenza per Pagani, la squadra verrà sottoposta ad un nuovo ciclo di tamponi”.