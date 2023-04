Avellino sempre più a picco. Rastelli: “Non mi dimetto. Resterò l’allenatore fino a quando la società lo vorrà”

Campionato fallimentare per l’Avellino che a una giornata dalla fine del torneo di Serie C, girone C, è a un passo dai playout, un club che era partito con ambizioni differenti e che si ritrova vicino al baratro.

A fine gara, il tecnico Massimo Rastelli, ha così parlato, sollecitato anche su domande su eventuali dimissioni: “Dimissioni? Non c’ho mai pensato, il Rastelli uomo sa come lavora e dispiace che questo lavoro si veda solo in minima parte. Quindi fin quando la società lo riterrà opportuno io sarò l’allenatore dell’Avellino. Ci metto sempre la faccia e così sarà”.

