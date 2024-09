Avellino, la Curva Sud contro dirigenza e allenatore: “Questa piazza merita rispetto. Ci sentiamo presi in giro”

Con un comunicato, che riportiamo di seguito, la Curva Sud Avellino ha ribadito la sua posizione avversa alle conferme del tecnico Pazienza e dei dirigenti Perinetti, Condò e Strano puntando anche il dito nei confronti della squadra costruita in estate. Due punti in tre partite e un atteggiamento superficiale hanno fatto esplodere la rabbia dei tifosi biancoverdi.

Questa la nota: “Questa piazza merita rispetto! È il momento di dire basta! Ci sentiamo presi in giro da una proprietà che è allo sbaraglio più totale, che viene soggiogata e tenuta in scacco da quattro incapaci e permette loro di mancare di rispetto all’intera tifoseria. Il pressapochismo e la confusione che riscontriamo, si palesano in maniera ancora più netta con gli organi di stampa e le tv, visto che le informazioni passano dalle tv del presidente, e quindi sono manipolate a piacere della società. Gli investimenti fatti ad oggi non esonerano da colpe e responsabilità la famiglia D’Agostino. Senza voler entrare nel merito delle scelte tecniche, ci sembra evidente che continuare ad affidarsi a questi personaggi si stia traducendo in risultati anni luce distanti dagli obiettivi prefissati. Ci ritroviamo ad oggi a vivere situazioni paradossali, con dirigenti impreparati e meschini, con un allenatore completamente nel pallone e con quattro invertebrati ad indossare la nostra gloriosa maglia… A tutto questo diciamo basta!!! Noi non staremo a guardare in silenzio!!! Perinetti, Condò, Pazienza e Strano li vogliamo fuori dall’Avellino e da Avellino!!! A difesa dei nostri colori, avanti Ultras, avanti Curva Sud!!!”