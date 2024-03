Avellino ko a Giugliano. Perinetti: “Episodi a sfavore. L’assistente dell’arbitro ha riso in faccia ai ragazzi”

Giorgio Perinetti, direttore tecnico dell’Avellino, ha commentato il ko dei lupi a Giugliano, contestando l’operato arbitrale.

Queste le sue parole: “La squadra ha perso, ed è inconfutabile, ma bisogna anche dire che c’è stato impegno, voglia di fare risultato fino al 96′. E’ arrivata una sconfitta ma è stata una gara migliore anche dei tre pareggi precedenti che avevamo raccolto fuori casa. Ci sono tanti episodi da valutare, purtroppo valutati tutti a nostro sfavore dall’arbitro, anche l’esulsione di Sgarbi, da capire cosa abbia dettom, ma visto il momento ci si poteva anche soprassedere. L’arbitro? Non parlo, lo avevo detto anche al presidente Marani, che non avrei più parlato dell’arbitro da qui alla fine. Quello che mi dispiace molto è che l’arbitro, essendo giudice, deve avere un atteggiamento differente. Il guardialinee, che ha assegnato il rigore dell’1-1, ha riso in faccia alla squadra che ha perso. E questo è un atteggiamento che non si può accettare e mi auguroi che chi debba decidere e valutare le prestazuini degli arbitri, ne prenda nota”.

