Avellino, completato il passaggio delle quote societarie a D’Agostino. Il comunicato ufficiale

Si è concluso in serata, presso lo studio del Notaio Luca Di Lorenzo di Napoli, l’incontro per il passaggio delle quote societarie relative all’Us Avellino dall’azienda Sidigas – rappresentata dai Commissari nominati dal Tribunale di Avellino Dario Scalella e Francesco Baldassarre – al Gruppo facente capo all’imprenditore Angelo Antonio D’Agostino. “La cessione è avvenuta a seguito del saldo totale delle quote, previsto entro il 30 maggio; i commissari si sono detti estremamente soddisfatti per il buon esito dell’operazione, capace di garantire al club biancoverde un solido e radioso futuro”, si legge nel comunicato ufficiale. Forte la soddisfazione del presidente Angelo Antonio D’Agostino: “Si chiude in anticipo rispetto alle scadenze prefissate un’operazione tanto delicata quanto dirimente per la costruzione del nuovo Us Avellino. Resta in piedi la questione della Recompra, la cui opzione scadrà naturalmente il prossimo 30 ottobre. Oggi si apre un nuovo capitolo, che ci vedrà impegnati su più fronti per restituire ai tifosi una squadra capace di emozionare e di onorare al meglio il territorio che rappresenta”.