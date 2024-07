Autogol di Vertonghen: la Francia sfonda nel finale e va ai quarti. Il Belgio eliminato

La Francia approda ai quarti di finale di Euro2024. Battuto il Belgio con il risultato di 1-0, grazie al gol di Kolo Muani con deviazione decisiva di Vertonghen. L’UEFA però non ha assegnato il gol all’attaccante francese, attribuendo quindi l’autogol al difensore belga. Continua dunque il percorso in questo Europeo per la nazionale allenata da Didier Deschamps che, al termine del match in programma questa sera tra Portogallo e Slovenia, saprà chi affrontare nel prossimo turno del torneo. Mbappè e compagni possono quindi continuare a sognare di alzare quel trofeo che in Francia manca addirittura dall’Europeo del 2000, giocato in Belgio e nei Paesi Bassi.

Foto: Instagram Francia