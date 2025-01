Autogol di Montipò e Anguissa, il Napoli continua a volare in vetta solitaria: 2-0 al Verona

Il Napoli continua a volare: 2-0 all’Hellas Verona. Cinque minuti di gioco e il Napoli passa una vantaggio sull’Hellas Verona. Bella azione degli azzurri, conclusa dalla rifinitura di Lukaku per Di Lorenzo al limite dell’area: tiro a giro del capitano azzurro, palla che sbatte sul palo prima, dietro la schiena di Montipò e poi termina in fondo al sacco. 1-0 per gli uomini di Conte. Per le statistiche sarà autogol del portiere scaligero, ma il merito è tutto di Lukaku e Di Lorenzo. Dopo un lungo dominio il Napoli trova la rete del raddoppio nella ripresa. Ancora determinante il lavoro spalle alla porta di Lukaku: il centravanti smista l’ennesimo pallone per Anguissa, che dal limite calcia a giro col mancino e mette la palla dove Montipò non può arrivare. Termina così 2-0 al Maradona, il Napoli continua a volare in vetta solitaria e si porta a +4 sull’Inter al secondo posto (con due partite da recuperare).

Foto: Instagram Napoli