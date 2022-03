Austria, si dimette il ct Foda: “Mi assumo le responsabilità, un onore allenare questa Nazionale”

Dopo la sconfitta con il Galles, che ha eliminato l’Austria dagli spareggi validi per accedere al prossimo Mondiale, il commissario tecnico Franco Foda ha annunciato le sue dimissioni.

Di seguito il messaggio del commissario tecnico: “Negli ultimi giorni ho riflettuto molto e ieri sera ho deciso. Avrei potuto prolungare il mio contratto ma questo non mi importa, mi assumo le mie responsabilità. È stato un grande onore per me allenare questa Nazionale, sono stati quattro anni e mezzo fantastici. Il mio successore raccoglierà una squadra dal grande potenziale”.

Foto: Instagram Austria