Terminata la rifinitura dell’Austria nel suo ritiro di Seefeld tra le Alpi. La squadra di Fole ha avuto tutti a disposizione, anche il difensore Hinteregger, uscito malconcio dalla sfida contro l’Ucraina. Come l’Italia, anche l’Austria partirà per Londra nel pomeriggio in vista della partita di domani sera.

Foto: Twitter federcalcio austriaca