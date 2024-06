Austria, la lista definitiva per Euro 2024

Ralf Rangnick , CT della Nazionale Austriaca, ha scelto i 26 convocati per l’Europeo in Germania, che inizierà il 14 giugno.

Tre elementi sono stati “tagliati”: si tratta di Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach), Thierno Ballo (RZ Pellets WAC) e Tobias Lawal (LASK).

“È una decisione che non è stata facile per me. Per me era importante spiegare le mie ragioni a tutti e tre i giocatori in conversazioni individuali. L’ho fatto oggi dopo l’allenamento finale”, ha detto Rangnick.

Questa la lista definitiva:

Portieri: Hedl, Lindner, Pentz

Difensori: ​​​​Daniliuc, Danso, Lienhart, Mwene, Posch, Querfeld, Trauner, Wöber.

Centrocampisti: Baumgartner, Grillitsch, Grüll, Kainz, Laimer, Prass, Sabitzer, Schmid, Seiwald, Wimmer.

Attaccanti: Arnautovic, Entrup, Gregoritsch, Seidl, Weimann.

Foto: Twitter Austria