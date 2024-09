Austria, Danso escluso dalle convocazioni per motivi medici: “Sarà sottoposto ad approfonditi esami presso il suo club in Francia”

La Roma potrebbe aver avuto ragione. Si apprende infatti che Kevin Danso, difensore del Lens scartato dai capitolini dopo le visite mediche solo qualche giorno fa, è stato escluso dalle convocazioni per la Nazionale austriaca per via di alcuni accertamenti medici a cui dovrà sottoporsi. A comunicarlo è proprio la Federazione con una nota: “Danso sarà sottoposto ad approfonditi esami medici presso il suo club in Francia”.

Subito dopo il passo indietro della Roma, il Lens aveva preso posizione sull’accaduto, tramite un comunicato ufficiale: “Kevin Danso rimane al Lens, si sono interrotte le trattative con la Roma dopo aver raggiunto l’accordo. Danso non si unirà a loro. La lunga interpretazione di una visita medica è stata la causa di questo trasferimento interrotto. Ora il club va interrogandosi sulle ragioni di fondo della mancata validazione di questo movimento per un giocatore attentamente monitorato e che ha inanellato stagioni con più di 30 partite sia sui campi francesi che internazionali. Manteniamo la massima fiducia nel nostro pilastro difensivo, avremo il piacere di sottoporlo a un adeguato protocollo prima di fargli vestire nuovamente i nostri colori”.

Foto: Instagram Danso