Austria, Arnautovic squalificato una giornata per le frasi offensive dopo il gol contro la Macedonia del Nord

Marko Arnautovic salterà Olanda-Austria in programma domani sera a seguito degli insulti pronunciati nei confronti di un giocatore avversario (Alioski) nel corso della partita contro la Macedonia del Nord dello scorso 13 giugno. Il giorno seguente sono arrivate le scuse dell’attaccante, che ha precisato di non essere razzista. Scuse che evidentemente non sono bastate alla Federazione della Macedonia del Nord che ha chiesto una sanzione esemplare. La Uefa, dopo aver aperto un’indagine ha stabilito che il giocatore dovrà saltare solamente una partita.

Foto: Twitter Austria