Ausilio su Lukaku: “Valutiamo se ci sono le possibilità di prenderlo a titolo definitivo”

A margine di un evento alla Triennale di Milano, il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha così parlato della situazione legata al ritorno di Romelu Lukaku, una pista su cui l’Inter sta lavorando in questi giorni per un’operazione sui 30-35 milioni che potrebbe essere legata anche alla cessione di Onana: “Non mi piace parlare di timing, ma di idee. Noi sappiamo quali sono, Lukaku è una delle nostre idee ma è un giocatore del Chelsea. Il dialogo non è mai cessato, sappiamo che non può essere dato per un secondo anno in prestito e quindi stiamo valutando se ci sono le possibilità di prenderlo a titolo definitivo. Lui sa bene che vorremmo riportarlo qui, vediamo se troviamo la soluzione col Chelsea”.

Foto: Instagram Inter