Ausilio su Handanovic: “Il contratto è scaduto ma stiamo valutando”

A margine di un evento alla Triennale di Milano, Piero Ausilio, il direttore sportivo dell’Inter, ha parlato dei giocatori al centro delle manovre e delle voci di mercato dei nerazzurri. Su Samir Handanovic si è espresso così: “Il contratto è scaduto ma stiamo valutando. Sono in corso valutazioni, per altri le comunicazioni sono state fatte e con lui stiamo vedendo in base a ciò che faremo nei prossimi giorni”.

Foto: Sito Inter