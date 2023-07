Ausilio su Frattesi: “Rappresenta la nostra idea di calciatore”

Il ds dell’Inter Piero Ausilio, presente alla Triennale di Milano per l’evento “Sport e musica nell’era della performance. Basta ancora il solo talento?”, ha parlato così di Davide Frattesi: “Rappresenta l’idea che abbiamo noi di calciatore. Ha dimostrato talento già a livello Primavera, con la Roma dove si è fatto conoscere e ha fatto parlare si se. Poi ha fatto un percorso fatto di fatica, di categorie inferiori. È passato al Sassuolo in un’operazione di qualche hanno fa, poi è andato in Serie B”.

Poi ha proseguito: “Ho avuto modo di vederlo al Monza, poi ha assaggiato la A con il Sassuolo sempre in crescendo. Quello che lo ha sempre contraddistinto è stata la fame, la voglia di migliorarsi, l’ambizione, la voglia di emergere che non ha mai perso. È ancora giovane, ha ampi margini di miglioramento. Perché Sassuolo non è l’Inter”.

Infine: “Il palcoscenico cambia, lo stadio cambia, le ambizioni cambiano. Come gli obiettivi: un conto è giocare per fare bella figura, un conto è giocare per vincere titoli. Come all’Inter deve essere. Sono sicuro che questo ragazzo abbia tutte le qualità e caratteristiche che stavamo cercando”.

Foto: Twitter ufficiale Inter