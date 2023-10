Ausilio su Broja: “Nessuna possibilità che venga all’Inter”

Piero Ausilio ha smentito le voci di un interesse dei nerazzurri per Armando Broja ai giornalisti locali in occasione dell’evento di consegna dei diplomi ai partecipanti al corso da direttore sportivo della Federcalcio albanese:

“Mi dispiace, ma non è vero. Siamo contenti degli attaccanti che abbiamo. Conosco Broja e so anche che sta recuperando da un grave infortunio. Spero per voi che a partire da giovedì sarà importante per la Nazionale, ma di vederlo all’Inter non c’è alcuna possibilità”.

Foto: Twitter ufficiale Inter