Ausilio: “Siamo qui per vincere, la nostra storia ce lo impone. Icardi? Per lui parla…”

Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla gara contro la Juve: “Siamo qui per mettere in difficoltà i bianconeri e per provare a vincere. La nostra storia ce lo impone. Sappiamo chi abbiamo davanti ma la consapevolezza deve far parte del lavoro di tutti i giorni. Possiamo e dobbiamo migliorare ma siamo coscienti di essere già adesso una buona squadra. Asamoah? Asa parla pochissimo, ha altre qualità. È un ragazzo d’oro, un grande professionista e un grande uomo. Icardi? Per lui parlano i numeri. È qui per fare gol, per essere utile al gruppo e finalizzare il lavoro della squadra”.

Foto: Twitter ufficiale Inter