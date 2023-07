Ausilio: “Onana? Ad oggi non ci sono opportunità che rispecchiano le nostre aspettative”

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sportitalia dei temi caldi in casa nerazzurri, a partire dai rinnovi di Calhanoglu e Bastoni: “Erano cose che avevamo programmato già da tempo. Ora abbiamo l’ufficialità e siamo molto contenti perchè sono due ragazzi su cui, oltre al presente, vogliamo costruire il futuro dell’Inter. Doveroso allungare i loro contratti anche per il merito che questi due ragazzi hanno avuto in queste due ultime stagioni”.

Poi ha proseguito parlando di Frattesi: “Ovviamente è stata dura perché come in tutte le trattative ci sono sempre delle difficoltà. Quando si parla di Sassuolo aumentano ancora di più. Quando uno prende un calciatore tutte le altre che lo hanno cercato dicono che non ci sono mai state, in realtà erano in tante. La questione è che lui è un giocatore forte ed è cresciuto tantissimo in questi anni. Gioca in Nazionale e aveva attirato le attenzioni di molti club italiani. Noi abbiamo lavorato, forse siamo stati più convincenti. Il ragazzo ha dato una mano dal momento che vedeva nel progetto dell’Inter quello migliore e siamo stati contenti di chiudere questa operazione”. E su Samardzic: “Io parlerei di situazioni che possono essere prese in considerazione. Abbiamo dei ragazzi che possono occupare quel ruolo lì e sono ancora in forza all’Inter. Prima di pensare ad altri inserimenti andrebbero sistemati o comunque favorire le loro uscite. Una volta fatte questo tipo di operazioni possiamo pensare a come completare il reparto che comunque è già forte e competitivo. Non dimentichiamo che è andato via Brozovic ma c’è Calhanoglu, c’è Barella, ora c’è Frattesi, c’è Asllani”.

Spazio anche alla situazione legata ad André Onana: “In questo momento è il nostro portiere assieme a tutti gli altri compagni sotto contratto ed è un nostro punto di forza. Noi vogliamo tenere tutti i giocatori forti poi se il mercato ci porterà delle possibilità le valuteremo e le ascolteremo. Ad oggi queste opportunità o non ci sono o non rispecchiano quelle che sono le nostre aspettative. Per me il discorso Onana finisce qua, è il portiere dell’Inter e al raduno si presenterà. Se da qui alla fine dei prossimi 15-20 giorni ci saranno dei movimenti di mercato a entrate e uscite li valuteremo, ma c’è la voglia di non privarsi di nessuno dei titolarissimi”. Parole che confermano quanto vi avevamo raccontato nei giorni scorsi.

Infine, sull’addio di Brozovic: “A me delle uscite social interessa poco. A me interessa quello che il giocatore ha fatto per quasi 8 anni all’Inter e sono stati quasi tutti importanti, anche perchè non è che ha fatto tutto benissimo. Soprattutto gli ultimi anni sono stati importanti, lo ringraziamo per quanto ha dato però adesso è il passato e il presente e futuro dell’Inter sono Frattesi e tutti gli altri”.

Foto: Twitter ufficiale Inter