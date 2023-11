Ausilio: “Lukaku è un giocatore di un’altra società, non ne ho mai parlato in questi mesi. Dico solo che devono esserci educazione e rispetto”

Il ds dell’Inter, Piero Ausilio, ha rilasciato un’intervista a Radio Tv Serie A, parlando di Romelu Lukaku. Ecco le sue parole:

“Lukaku è stato una delusione? Preferisco non parlare di un giocatore che è di un’altra società, non l’ho mai fatto in questi mesi. Dico solo che mi piace pensare al presente e al futuro, e Lukaku fa parte del passato: con lui abbiamo vinto uno Scudetto, ci ha portato una plusvalenza importante, e abbiamo perso due finali”.

“Preferisco non parlare di cosa sia successo. Dico solo che devono esserci educazione e rispetto: le cose stavano andando avanti, è evidente, ma a un certo punto sono venute a mancare. Ci sono operazioni che non vanno in porto, ma se c’è rispetto non è mai un problema. Quando invece ci si nasconde o si mandano risposte tramite altre persone si pensa a voltar pagina. Per me è un capitolo chiuso dall’8 luglio: non c’è alcun rammarico”.

Foto: Twitter ufficiale Inter