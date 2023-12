Ausilio: “L’operazione Thuram? Fantastica. Su Bremer eravamo in vantaggio, poi…”

Durante il premio “De Agazio”, Ausilio ha approfondito alcune situazioni legate al calciomercato.

“Il colpo migliore? Oggi verrebbe facile dire quelli che abbiamo davanti a tutti. L’operazione Thuram è fantastica, dal punto di vista economico ma soprattutto tecnico per quello che sta dimostrando, e anche per la velocità che ci ha messo a imporsi. Di fianco a lui gioca il capitano, Lautaro: considero anche questa un’operazione fantastica. Il colpo migliore? Oggi verrebbe facile dire quelli che abbiamo davanti a tutti. L’operazione Thuram è fantastica: dal punto di vista economico ma soprattutto tecnico per quello che sta dimostrando e anche per la velocità che ci ha messo a imporsi. Di fianco a lui gioca il capitano, Lautaro: considero anche questa un’operazione fantastica. Per le cifre che girano oggi, un attaccante di questo livello lo abbiamo pagato molto poco. Una trattativa dura. Rimpianti? Restando all’attualità, dico Bremer sicuramente. Era un giocatore sul quale eravamo decisamente in vantaggio. Poi di fatto vennero a mancare le risorse necessarie e il giocatore venne pagato onestamente tanto. Noi, pur avendo un vantaggio sia con il giocatore che con il Torino, decidemmo di non andare avanti perché i costi in quel momento erano diventati eccessivi”.

Foto: Twitter Inter