Ausilio: “L’obiettivo è confermarci, le avversarie si rinforzano. Dumfries vuole restare”

Il ds dell’Inter, Piero Ausilio, ha parlato a Sky sulla prossima stagione e in vista di alcuni rinnovi.

Queste le sue parole: “Dietro c’è l’idea della continuità, l’idea di percorrere la strada intrapresa da qualche anno. Con Inzaghi inizierà il quarto anno, l’ultimo è stato fantastico… Il nostro modo di pensare il calcio è semplice, vogliamo essere competitivi da subito e confermarci, anche perché le altre si stanno organizzando alla grande”.

Come vi muoverete sul mercato? “La squadra è già forte così, se ci saranno opportunità noi ci saremo altrimenti saremo comunque pronti per l’inizio del campionato”.

Dumfries può partire? Ndoye piace per la destra? “Non lo so… Io ho parlato con lui di recente, al di là del contratto che verificheremo nei prossimi giorni, e mi ha manifestato la voglia di restare. Poi se arriveranno delle opportunità valuteremo, ma ad oggi è un giocatore dell’Inter e mi ha confermato di voler restare”.

Valentin Carboni pre convocato dall’Argentina: “Per noi è motivo di grandissimo orgoglio. Ha iniziato coi suoi fratelli nel settore giovanile, abbiamo la fortuna di averli con noi. Siamo felici che si stia mettendo in luce, gli auguriamo di andare in Copa America. Non abbiamo pensato al suo futuro, quando tornerà si aggregherà al gruppo e valuteremo il meglio per tutti. Può essere parte della prima squadra già da quest’anno o magari ci sarà un nuovo prestito. Vedremo”.

Foto: twitter Inter