Ausilio: “Icardi? Motivi seri dietro la nostra scelta, non è infortunato. Sul rinnovo…”

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport soffermandosi anche sul caso Icardi. Ecco le sue parole: “Ha parlato Spalletti dopo un confronto con i dirigenti. E’ una scelta condivisa con tutte le componenti. Ci sono motivi seri e validi. Siamo arrivati a questa decisione dopo averla valutata attentamente. Non si prendono queste scelte senza un certo dolore, per un giocatore importante. Posso solo dire che c’è stata questa sua scelta di non venire, non penso fosse riferita a motivi particolari. Non è questione di infortuni. Noi siamo qua a disposizione, non è in discussione Icardi professionista e bomber. Nel calcio deve prevalere il noi, rispetto verso spogliatoio e club. Se esce un imbarazzo da queste situazioni, bisogna prendere provvedimenti. Qualcosa abbiamo lasciato andare per un po’, poi arriva la forza per prendere queste decisioni. Eventuale addio di Perisic influenzato da Icardi? Assolutamente no. Era un’opportunità che gli avevano fatto credere. Finito il mercato Perisic è tornato con la testa sul lavoro. Ora bisogna tornare a parlarci con Icardi. Abbiamo tutta l’intenzione di lavorare al recupero del calciatore. Non è giusto parlare di recupero perché non abbiamo mai messo in discussione le sue prestazioni. Abbiamo messo in discussione il suo essere capitano. Faremo di tutto perché possa essere il grande campione che è e lo metteremo nelle condizioni per farlo. Se continueranno le trattative per il contratto? Assolutamente sì, non abbiamo mai messo in difficoltà la strada per il rinnovo, quello che è il rinnovo e quello che deve dare sul campo sono cose diverse. Da domani tutti insieme faremo delle valutazioni. Al momento non abbiamo affrontato nessun argomento”.

Foto: Twitter ufficiale Inter