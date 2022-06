Nonostante non sia ufficialmente iniziata la sessione estiva di calciomercato, l’Inter si sta muovendo per consegnare ad Inzaghi la squadra per la prossima stagione. In occasione del suo rientro nella sede nerazzurra, il ds dell’Inter Piero Ausilio ha dribblato le domande di mercato esclamando ironicamente: “Dybala e Lukaku? Ho pranzato da solo, bresaola e parmigiano”

Foto: Twitter Inter