Ausilio: “Dopo la cessione di Lukaku al Chelsea Thuram era il prescelto per sostituirlo, ma si fece male al ginocchio”

Nell’intervista a Radio Serie A Piero Ausilio, ds dell’Inter, si è soffermato anche su come è nato l’acquisto di Marcus Thuram. Ecco le sue parole:

“La prima volta che ne parlai in società fu dopo la cessione di Lukaku al Chelsea: giocava esterno al ‘Gladbach e non sapeva nemmeno lui di essere un centravanti. Prendemmo Dzeko, ma ci mancava comunque un altro elemento: lui era il prescelto, la negoziazione stava procedendo spedita grazie anche a Mino Raiola, ma purtroppo si fece male al ginocchio e dovemmo cambiare obiettivo. Ma quegli incontri rimasero la base per farlo arrivare quest’estate: il padre Lilian non aveva dimenticato che fossi stato il primo a dirgli che suo figlio potesse fare l’attaccante centrale”.

Foto: Twitter Inter