Ausilio: “Dobbiamo rispettare il FPF. In realtà abbiamo sempre comprato e venduto. E ne abbiamo 6-7 arrivati a costo zero”

Il Direttore Sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Alcune parole del dirigente nerazzurro sul calciomercato: “Il termine più giusto, usato anche da Marotta, è la sostenibilità. Dobbiamo rispettare delle regole, ci sono per l’Inter e per altre società. Sono regole che ci impediscono di liberare la fantasia e fare mercato come vorrebbe ogni direttore sportivo. L’aspetto finanziario ed economico prevale per tutti, cerchiamo di fare squadre fatte bene. Negli ultimi anni abbiamo più venduto che comprato, qualche colpo a parametro zero siamo riusciti a farlo al di là di Skriniar. Non va dimenticato che nell’Inter giocano 6-7 giocatori che sono arrivati a costo zero e questo ci va riconosciuto. Non possiamo fare le squadre secondo la logica dei competitor in Inghilterra. Basta vedere cosa fanno le piccole, che spendono 100 mln solo a gennaio. Non possiamo farlo, ci metteremo più fantasia, abbiamo idee, scout e un settore giovanile che mette a disposizione risorse ogni anno. Si può migliorare in tutto, non bisogna spendere 100 o 200 mln ogni anno per fare squadre forti, mi permetto di allargare il discorso a tutte le big italiane, nessuno può farlo così. Aver perso Skriniar non ci ha fatto bene, avremmo voluto continuare insieme ma ha ponderato e preso questa decisione. Ci saranno altre opportunità di mercato di giovani e di calciatori che ci renderanno competitivi, l’Inter giocherà sempre per vincere e mai per traghettare”.

Foto: Twitter ufficiale Inter