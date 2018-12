Ausilio: “Contento per Modric e Zaniolo. Inter in linea con i programmi. Sul rinnovo di Icardi…”

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha rilasciato un’intervista. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Modric? Siamo contenti che un calciatore croato, amico dei nostri calciatori, abbia avuto questo giusto riconoscimento. A me piacerebbe che in un futuro più vicino possibile ci possa essere un calciatore dell’Inter a sollevare un Pallone d’Oro. Zaniolo un rimpianto? In quel momento eravamo convinti di chiudere l’operazione anche attraverso un giocatore giovane, di talento, che aveva fatto solo la Primavera. Sono felice del successo di un giocatore cresciuto nell’Inter. Obiettivi? Siamo assolutamente in linea con i nostri programmi. Abbiamo sempre parlato di un consolidamento dell’ultima posizione, l’obiettivo è centrare la Champions League. Il rinnovo di Icardi? Non c’è nessun problema. Icardi è Inter in tutto e per tutto. Siamo felicissimi del nostro capitano, penso che abbia dimostrato di meritare la fascia”.

Foto: Inter Twitter