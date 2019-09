Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN soffermandosi sull’attaccante argentino Lautaro Martinez: “Siamo contenti per il rendimento di Lautaro. Il rinnovo del contratto non è una cosa all’ordine del giorno, è un ragazzo molto giovane che ha ancora quattro anni di contratto con noi. Per il contratto avremo tempo”.

Foto: Inter Twitter