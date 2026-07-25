Ausilio conferma: “Romero ci interessa. Pirlo CT? Mi fido di Maldini”

25/07/2026 | 22:40:36

Piero Ausilio, ds dell’Inter, ha parlato a margine di un evento, soffermandosi sul mercato.

Queste le sue parole a Sky: “Penso che l’Inter non si sia mai nascosta, noi cerchiamo sempre di fare il massimo. E se il massimo è come quest’anno che ti porta a vincere due titoli è una bella cosa. Non esiste una stagione in cui l’Inter inizia e si può accontentare di una qualificazione in Champions o di un piazzamento. Cercheremo di fare il più possibile per portare a casa qualcosa, poi a volte si riesce e altre meno ma faremo sempre il massimo”.

Su Romero: “C’è sicuramente un interessamento che stiamo manifestando al giocatore e al club. Sono cose lunghe ma sicuramente c’è interesse, vediamo”.

Ausilio conferma quindi quanto raccontato, con l’interesse dei nerazzurri e con la cifra (50 milioni di euro richiesti dal Tottenham) su cui si può lavorare.

Capitolo esterno destro: “Non c’è un nome, ci sono delle valutazioni che stiamo facendo. Purtroppo Khalaili ha avuto questo problema e ci ha un po’ rallentato però fa parte del calcio. Poi ci si dimentica che siamo ancora a fine luglio e manca più di un mese alla fine del calciomercato. Noi abbiamo tutta la tranquillità e serenità per trovare piano piano quello che è il progetto e il giocatore giusto per le nostre necessità”.

Su Pirlo: “Penso che la carriera di Pirlo parla da sé. Poi mi fido del presidente, di Maldini e Leonardo. Sono persone che capiscono di calcio. Pirlo, ripeto, ha uno spessore tale per cui in questo momento tutti dobbiamo pensare al bene della Nazionale ed essere tutti tifosi della Nazionale senza pensare se va bene o male. Dobbiamo pensare di dare tutti un contributo e andare in un’unica direzione, cioè verso il bene della Nazionale con Pirlo CT, se sarà lui. Io oggi ho viaggiato e non so se è ufficiale o no, quindi leggo anche io i giornali e sento le cose, se sarà lui sarà messo nelle condizioni migliori per lavorare”.

Foto: X Inter