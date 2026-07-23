Romero-Inter: sulla cifra si può lavorare

23/07/2026 | 23:05:07

Cristian Romero lascerà probabilmente il Tottenham alle condizioni giuste. Il difensore centrale argentino è la prima scelta dell’Inter (come anticipato da Gianluigi Longari) che ha lavorato anche nelle ultime ore per capire l’effettiva valutazione del cartellino. La richiesta iniziale del Tottenham è di 50 milioni, ma ci sono margini per lavorarci e abbassarla. Esattamente quello che sta provando a fare l’Inter in modo da poter tirare le somme e fare una proposta ufficiale. Perché di sicuro Romero è un nome in evidenza nella lista nerazzurra.

Foto: Instagram Romero