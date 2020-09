Ausilio a Sportitalia: “Lautaro resta all’Inter, Messi è impossibile da prendere”

Piero Ausilio ha parlato ai microfoni di Sportitalia da Rimini, queste le parole del ds dell’Inter: “Nelle scorse volte ci sono stati confronti ma dall’ultimo incontro ci siamo confrontati sulle cose del passato e su quello che sarà il nostro futuro. C’è una visione unica di quello che deve essere il mercato. Il mercato non smette mai, non ha una fine. Alcune opportunità possiamo coglierle, dobbiamo vendere e tramite le cessioni dobbiamo procurarci opportunità. Tonali? Su Sandro non abbiamo iniziato la trattativa, non ci sono per noi le condizioni oggi di iniziare questo tipo di affari. Messi all’Inter? Vorrei usare un termine che non posso. E’ impossibile, mai esistita. Il termine più giusto sarebbe un altro, è l’occasione per chiarirlo una volta per tutta. Noi non possiamo permetterci di pensare a calciatori di questo tipo, non parliamone più. Skriniar? Ci puntiamo in futuro, è stato un investimento. Lautaro Martinez resta all’Inter, escludo la partenza dal momento in cui è scaduta la clausola. Su Kolarov c’è qualcosa, stiamo parlando con lui e con la Roma. Nainggolan e Perisic rientrano da due buone stagioni, entrambi. Adesso dico che vedremo come si approcceranno, gli daremo l’opportunità di allenarsi con la squadra, hanno ancora un contratto di due anni. Brozovic fuori dal campo ci sono stati episodi risolti all’interno. Ha fatto errori di atteggiamento, ha detto che starà più attento ma fa parte del nostro progetto. Sono all’Inter da 22 anni, sono più vicino alla pensione che ad andare via, ho appena rinnovato e voglio tornare a vincere qualcosa. Dalbert è tornato, Biraghi è rientrato alla Fiorentina. Dzeko? Si è parlato di Padelli con l’agente, resta da noi. Chiesa lo stimiamo ma non possiamo andare su di lui. Kanté è impossibile da prendere.”

Foto: twitter Inter