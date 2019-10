Aurier: “In estate volevo lasciare il Tottenham. Vedremo cosa accadrà in futuro”

Il Tottenham non vive il miglior momento degli ultimi anni, soprattutto considerando che solo qualche mese fa si contendeva la Champions League in finale contro il Liverpool. Oltre ai risultati poco entusiasmanti, la squadra di Pochettino deve fare i conti anche con alcuni elementi scontenti del proprio utilizzo, come Serge Aurier. Il terzino, come riportato dal Sun, ha infatti rivelato di aver provato a lasciare Londra durante la scorsa sessione di mercato: “Ho cercato di andarmene, per questo non giocavo. Quando sei in uscita, non puoi farlo perché un infortunio o qualsiasi altra cosa può mandare tutto a monte. Volevo andare perché per me non è normale non giocare, anche se si tratta di un decisione dell’allenatore, che pensa a quello che è meglio per il gruppo. Sono un giocatore importante per la mia Nazionale, non ho più 20 anni e per essere felice devo giocare. Ci sono occasioni in cui devi prendere una decisione. Io sono un bambino cresciuto e un padre, quindi penso alle scelte più giuste per me e per la mia famiglia. Ma non decido solo io. Adesso la finestra di trasferimenti è chiusa, quindi mi sto concentrando sul mio club e poi si vedrà cosa acadrà in futuro. Non sono dispiaciuto di essere rimasto, perché penso possa permettermi di superare i miei limiti. Cercherà di fare una buona stagione, poi si vedrà“.

Foto: twitter Tottenham