Aureliano: “Il VAR? E’ come un migliore amico che mette il dito nella piaga”

Gianluca Aureliano, arbitro della sezione di Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al VAR ai microfoni di TeleLombardia: “E’ più un aiuto o un’ingerenza? Il VAR lo vediamo come il nostro migliore amico. Non è ingerente né ha problemi d’intervenire. Al netto dei VAR Pro il nostro è un gruppo che è sia arbitro che VAR. Per noi è il miglior amico che ci mette il dito nella piaga, non quello che ci protegge”.

