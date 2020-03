Aulas, presidente del Lione: “Con la Juve non escludiamo l’ipotesi del campo neutro”

Juventus-Lione su campo neutro. E’ l’ipotesi non esclude Jaen Michel Aulas, presidente del club francese. “Ci sono nuovi elementi da valutare perché la squadra Under 23 della Juve è stata messa in quarantena perché sono preoccupati per quattro giocatori”. E’ l’analisi del numero 1 del Lione al termine della gara vinta sul Saint Entienne. Ai microfoni della stampa presente Aulas ha spiegato: “Le riserve si allenano con la prima squadra. Vedremo cosa succederà: aspetto di sapere cosa dice la Uefa. Spero arrivino buone notizie , ma nel peggiore dei casi non si può escludere che la gara si disputi su campo neutro”.

Foto: planetapsg