Aulas (pres. Lione) su Grosso: “Esonero triste ma inevitabile. Ora il mercato per risalire”

Il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, ha parlato in merito all’esonero di Fabio Grosso, dopo sole 7 partite, ma con il Lione scivolato clamorosamente all’ultimo posto.

Queste le sue parole: “Esonero di Grosso? La sua partenza è triste ma era diventata inevitabile. Dovevamo reagire perché il campionato è a 18 squadre e non c’è stato alcun segnale di ripresa con il cambio di allenatore. Forse cambiando e avendo un atteggiamento attivo nella prossima finestra di mercato si può sperare in un miglioramento”.

Foto: twitter Lione